बंगाल से यूपी-बिहार तक बारिश ने मचाई तबाही, छीनी 45 लोगों की जान

बिहार में शुक्रवार को आंधी, बारिश और वज्रपात के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। राज्य में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पटना में 107 किलोमीटर प्रति घंटे और गया में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। सबसे अधिक 116 मिमी बारिश मोतिहारी में दर्ज की गई। नेपाल में हुई भारी बारिश का असर भी बिहार में दिखाई देने लगा है। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पुजहा घाट के पास संपर्क मार्ग जलमग्न होकर क्षतिग्रस्त हो गया।