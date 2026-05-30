Bihar Weather: बिहार में बारिश-आंधी से गर्मी पर ब्रेक, 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 20 की मौत

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि विभाग को नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। वहीं, तेज आंधी और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के पोल और तार गिरने से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही।वज्रपात की घटनाओं में सबसे अधिक पांच लोगों की मौत पटना जिले में हुई। इसके अलावा नवादा और गया में तीन-तीन, औरंगाबाद में एक शिक्षक समेत दो तथा सारण में एक किसान सहित दो लोगों की जान गई। वहीं, पूर्वी चंपारण में 12 वर्षीय एक छात्र और खगड़िया व भागलपुर में एक-एक व्यक्ति की मौत वज्रपात से हुई। उधर, भोजपुर जिले के चौरी गांव में एक झोपड़ी पर ठनका गिरने से आग लग गई, जिससे दंपती समेत एक ही परिवार के पांच लोग झुलस गए।