30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में बारिश-आंधी से गर्मी पर ब्रेक, 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 20 की मौत

Bihar Weather बिहार में आंधी-बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात हुआ, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है । शुक्रवार को राज्य का सर्वाधिक तापमान कैमूर में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 30, 2026

Bihar Weather

सांकेतिक तस्वीर। फोटो -(AI Generated)

Bihar Weather आंधी और बारिश से बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना समेत राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात हुआ। इस दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने शनिवार को बिहार के 25 जिलों के लिए आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। हालांकि 2 जून के बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। शुक्रवार को राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान कैमूर में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, गुरुवार को राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

आंधी-बारिश का कहर, 20 की मौत

बेमौसम आंधी और बारिश ने बिहार में भारी तबाही मचाई है। गुरुवार देर रात से शुक्रवार दोपहर तक राज्य के विभिन्न जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात की घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि दीवार गिरने और अन्य हादसों में 2 लोगों ने जान गंवाई। इस खराब मौसम से आम, लीची और अन्य फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं, बारिश और तेज हवाओं के कारण कई ट्रेनें रास्ते में प्रभावित हुईं, जबकि कई विमानों को डायवर्ट करना पड़ा।

वज्रपात का कहर, पटना में सबसे ज्यादा मौतें

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि विभाग को नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। वहीं, तेज आंधी और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के पोल और तार गिरने से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही।वज्रपात की घटनाओं में सबसे अधिक पांच लोगों की मौत पटना जिले में हुई। इसके अलावा नवादा और गया में तीन-तीन, औरंगाबाद में एक शिक्षक समेत दो तथा सारण में एक किसान सहित दो लोगों की जान गई। वहीं, पूर्वी चंपारण में 12 वर्षीय एक छात्र और खगड़िया व भागलपुर में एक-एक व्यक्ति की मौत वज्रपात से हुई। उधर, भोजपुर जिले के चौरी गांव में एक झोपड़ी पर ठनका गिरने से आग लग गई, जिससे दंपती समेत एक ही परिवार के पांच लोग झुलस गए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 May 2026 06:58 am

Published on:

30 May 2026 06:38 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में बारिश-आंधी से गर्मी पर ब्रेक, 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 20 की मौत

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

गूगल मैप्स ने कहा 4 घंटे, पर इस अमेरिकी टूरिस्ट ने देसी जुगाड़ से 20 मिनट में तय किया भागलपुर का सफर

American Tourist in Bihar
पटना

गयाजी में वंदे भारत-दुरंतो समेत कई ट्रेनें फंसी, सीवान में रूट डायवर्ट; बिहार में आंधी-बारिश से रेल सेवा बेपटरी

bihar train delay
पटना

वैभव सूर्यवंशी की सफलता में भी JDU ने ढूंढ लिया मौका, कहा- यह नीतीश कुमार की सोच का परिणाम

Vaibhav Sooryavanshi
पटना

'ट्रेन से नीचे फेंकने में टाइम नहीं लगेगा', पैंट्री स्टाफ की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल; बिल मांगने पर यात्री को दी धमकी

Lichchvi Express Viral Video
पटना

रोहिणी आचार्य को मिल सकता है MLC का टिकट! लालू यादव आज जाएंगे सिंगापुर, रूठी बेटी को मनाएंगे

Rohini Acharya and Lalu Prasad
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.