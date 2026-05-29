वैभव सूर्यवंशी की सफलता में भी JDU ने ढूंढ लिया मौका, कहा- यह नीतीश कुमार की सोच का परिणाम

Vaibhav Sooryavanshi: बिहार में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही है। लेकिन जब भी कोई युवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकता है, तो राज्य के सियासी गलियारों में क्रेडिट लेने की होड़ जरूर मच जाती है। इसका ताजा उदाहरण बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले उभरते युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी हैं। जनता दल (यूनाइटेड) ने अब क्रिकेट के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी की शानदार सफलता को पूर्व सीएम नीतीश कुमार के विजन और राज्य सरकार की नीतियों का नतीजा बताना शुरू कर दिया है।