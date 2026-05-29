गूगल मैप्स ने कहा 4 घंटे, पर इस अमेरिकी टूरिस्ट ने देसी जुगाड़ से 20 मिनट में तय किया भागलपुर का सफर; वीडियो वायरल

इसके बाद पर्यटक स्थानीय लोगों से नदी पार करने का तरीका पूछता है। लोग उसे बताते हैं कि पुल टूट गया है, जिस वजह से परेशानी हो रही है और उसे नाव की तरफ इशारा करते हैं। अंत में वह एक बड़ी नाव पर सवार होकर गंगा नदी पार करता है और गूगल के बताए 4 घंटे के लंबे रास्ते को गचकते हुए महज 20 मिनट के देसी शॉर्टकट से भागलपुर पहुंच जाता है। इस दौरान वो नाव पर लोगों से भी बिहार और बिहारी व्यंजनों के बारे में बात करता है। वीडियो के अंत में पर्यटक कहता है कि पुल नहीं, कोई बात नहीं, बिहारी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा।