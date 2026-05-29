चलती ट्रेन में बिल मांगने पर पैंट्री स्टाफ की गुंडागर्दी, यात्री से कहा- नीचे फेंकने में टाइम नहीं लगेगा; वीडियो वायरल

सीतामढ़ी के रहने वाले सौरभ कुमार 27 मई की देर रात लिच्छवी एक्सप्रेस से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान, उन्होंने कोच S-6 में अपनी बर्थ पर पैंट्री कार के एक कर्मचारी से खाना खरीदा। खाने का ज्यादा पैसे लिए जाने पर आपत्ति जताते हुए, उन्होंने रेलवे के नियमों के अनुसार बिल की मांग की। यह मामूली सी मांग पैंट्री के कर्मचारियों को इस हद तक भड़का गई कि वे सीधे यात्री से भिड़ गए और दादागिरी व धमकाने पर उतर आए। सौरभ को धमकाते और डराते हुए पैंट्री स्टाफ ने कहा, 'बिल मांगा तो तुम्हें इस ट्रेन से बाहर फेंकने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बता दे रहा हूं।'