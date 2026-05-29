गोपालगंज में जिस जगह पिछले साल पत्नी ने तोड़ा था दम, ठीक उसी स्थान पर पति की भी चली गई जान

Husband-Wife Death at same place:बिहार के गोपालगंज जिले के थावे पुलिस थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। यहां जिस पवित्र त्योहार के मौके पर और जिस जगह पर पिछले साल एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, इस साल उसी जगह पर उसके पति की भी तड़पकर जान चली गई। लगातार दूसरे साल एक ही परिवार में, एक ही दिन और एक ही जगह पर हुई मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीण हैरान हैं।