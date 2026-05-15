अनंत सिंह के वकील की दलीलें नहीं आईं काम; कोर्ट ने मांगी केस डायरी, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि 2-3 मई को मिरगंज के सेमराव गांव में विधायक की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान न केवल हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया, बल्कि इस बात का भी संदेह है कि प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से हथियारों का प्रदर्शन शांति भंग करने जैसा है और यह समाज में भय पैदा करने की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर, पुलिस ने वीडियो फुटेज को FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) जांच के लिए भेजने का फैसला किया है।