गोपालगंज : प्रेमी जोड़े को पकड़कर ग्रामीणों ने सड़क पर कराई शादी, हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल

गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े की शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला महरादेउर गांव के एक युवक और बनकटा जागीरदारी गांव की एक युवती से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों नहर किनारे मुलाकात कर रहे थे, तभी ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई और दोनों को मौके पर पकड़ लिया गया। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान मारपीट और दोनों को बांधकर रखने की बात भी सामने आई है। सूचना मिलने पर दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंचे। काफी देर तक समझाने-बुझाने और सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देने के बावजूद प्रेमी जोड़ा अपने फैसले पर कायम रहा। दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई।