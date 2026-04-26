गोपालगंज में 6 युवकों ने किया ननद-भाभी का गैंगरेप, अनुज और नीतीश गिरफ्तार, 4 अब भी फरार

जानकारी के अनुसार, दोनों महिलाएं अपने घर के पास बांसवारी में शौच के लिए जा रही थीं। इसी दौरान नवनिर्मित हाईवे सड़क के नीचे एक पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने दोनों का जबरन अपहरण कर लिया और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अपराध करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर, दोनों महिलाएं किसी तरह अपने घर पहुंचीं और अपने परिवार वालों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और छह आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई।