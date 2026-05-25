वायरल वीडियो मामला: मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

दूसरी तरफ, सरकारी यानी अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक देव वंश गिरी उर्फ भानु गिरी ने कोर्ट में पुलिस का पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि मीरगंज थाना इलाके के सेमराव गांव में इलाके के कुख्यात रहे गुड्डू राय के घर जनेऊ (उपनयन संस्कार) का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह अपने दर्जनों समर्थकों और गायक गुंजन सिंह के साथ पहुंचे थे, जहां हथियारों का यह प्रदर्शन हुआ। सरकारी वकील ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि वायरल वीडियो और उसमें दिख रहे हथियारों की प्रामाणिकता की जांच के लिए वीडियो को एफएसएल भेजा गया है।