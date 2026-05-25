गुरुग्राम में लिव-इन पार्टनर के कमरे में ले जाकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, लाश बाथरूम में बंद कर प्रेमिका संग फरार हुआ पति

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका मधु की शादी इसी साल 19 फरवरी को मानेसर गांव के रहने वाले अंकित भगत के साथ हुई थी। अंकित कोई नौकरी नहीं करता था और गांव में ही खेती-बाड़ी संभालता था। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शादी के महज 90 दिनों के भीतर ही इस रिश्ते का खूनी अंत हो गया। मधु के पिता अशोक ने पुलिस को बताया कि 21 मई को अचानक मधु संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। बेटी के गायब होने के बाद दामाद अंकित और उसके परिजनों ने संवेदनशीलता की सारी हदें पार करते हुए एक घिनौनी साजिश रची। ससुराल वाले अशोक के घर पहुंचे और एक झूठी कहानी सुनाते हुए दावा किया कि मधु घर में रखे सारे सोने-चांदी के कीमती जेवरात समेटकर किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है।