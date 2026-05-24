फरीदाबाद में बंद कमरे में मां और 1 साल के बेटे की संदिग्ध मौत, दोनों के शरीर पड़े नीले; मायके वालों ने लगाया जहर देने का आरोप

शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरती मूल रूप से पावटा गांव की रहने वाली थी। करीब तीन साल पहले कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात निशांत से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने परिवार की रजामंदी से प्रेम विवाह (Love Marriage) कर लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई थी और पति-पत्नी के बीच अक्सर गहरे विवाद होने लगे थे। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि आपसी कलह के चलते करीब दो महीने पहले भी आरती ने फंदा लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन तब समय रहते उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई थी।