‘गर्दन पर निशान था, हत्या की गई’, फरीदाबाद में विवाहिता की मौत, पंखे से लटका मिला शव

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Faridabad Ballabhgarh Dowry Death Case: हरियाणा के फरीदाबाद (बल्लभगढ़) स्थित भीकम कॉलोनी में एक 26 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान काजल के रूप में हुई है, जिसका शव घर के भीतर पंखे से लटका हुआ बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस बीच, मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
मृतका के भाई प्रशांत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, काजल का विवाह जुलाई 2020 में बल्लभगढ़ के रहने वाले जितेंद्र नामक युवक के साथ हुआ था। भाई का आरोप है कि निकाह/शादी के शुरुआती छह महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से ही ससुराल के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर काजल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। प्रशांत ने बताया कि शादी के वक्त ससुराल वालों ने कोई मांग नहीं रखी थी, लेकिन बाद में वे बाइक, स्कूटी, बुलेट, सोने की चेन और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों के लिए दबाव बनाने लगे। मांग पूरी न होने पर काजल के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी।
भाई ने एक पुराना वाकया याद करते हुए आरोप लगाया कि शादी के करीब एक साल बाद काजल को पहली मंजिल से नीचे धक्का दे दिया गया था, जिससे उसका पैर टूट गया था। उस वक्त भी ससुराल वालों ने उसका उपचार कराने से मना कर दिया था, जिसके बाद मायके वालों ने उसका इलाज कराया। इतना ही नहीं, काजल का अपने मायके परिवार से मिलना-जुलना भी बंद करवा दिया गया था।
मृतका की बड़ी बहन नीतू ने बताया कि रविवार रात को उन्हें बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल से फोन आया कि काजल का शव अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, तो वहां काजल का पति जितेंद्र और ससुराल के अन्य सदस्य पहले से मौजूद थे।
नीतू ने शव को देखने के बाद दावा किया कि काजल की गर्दन पर नीले रंग के गहरे निशान थे, जो सामान्य फंदे के नहीं लग रहे थे। इसी आधार पर परिवार को अंदेशा है कि काजल की गला दबाकर हत्या की गई और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को लटकाया गया। मृतका का एक 5 साल का मासूम बेटा भी है। परिवार ने काजल की मौत के लिए जिम्मेदार सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
बल्लभगढ़ सिटी थाना प्रभारी उमेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सिविल अस्पताल से सूचना मिली थी कि भीकम कॉलोनी की रहने वाली 26 वर्षीय काजल ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी की है। हालांकि, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं।
थाना प्रभारी के मुताबिक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह (मोर्चरी) में सुरक्षित रखवा दिया है। मायके पक्ष की ओर से जो भी लिखित शिकायत मिलेगी, उसके आधार पर तुरंत सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया कि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने और गहन जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है।
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