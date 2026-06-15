‘गर्दन पर निशान था, हत्या की गई’, फरीदाबाद में विवाहिता की मौत, पंखे से लटका मिला शव

मृतका के भाई प्रशांत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, काजल का विवाह जुलाई 2020 में बल्लभगढ़ के रहने वाले जितेंद्र नामक युवक के साथ हुआ था। भाई का आरोप है कि निकाह/शादी के शुरुआती छह महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से ही ससुराल के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर काजल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। प्रशांत ने बताया कि शादी के वक्त ससुराल वालों ने कोई मांग नहीं रखी थी, लेकिन बाद में वे बाइक, स्कूटी, बुलेट, सोने की चेन और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों के लिए दबाव बनाने लगे। मांग पूरी न होने पर काजल के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी।