लग्जरी होटल में लिया कमरा, छापने लगा 500 और 100 रुपए के जाली नोट; फरीदाबाद में IIT पास IT प्रोफेशनल गिरफ्तार

जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि आरोपी विनायक झा काफी उच्च शिक्षित है। पुलिस के अनुसार, उसने आईआईटी बेंगलुरु से अपनी पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में नोएडा की एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत है। दिन में सॉफ्टवेयर और तकनीक की दुनिया में काम करने वाला यह शख्स रात के समय लक्जरी होटल के कमरे में बैठकर नकली नोट छापने का काम कर रहा था। पुलिस की छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, नोट छापने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल होने वाला कागज और कुछ जाली नोट मिले हैं। बरामद नोटों में 500 रुपए का एक नोट और 100 रुपए के 10 नोट शामिल हैं।