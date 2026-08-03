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फरीदाबाद

स्कूल में घुसा नकाबपोश, टीचर पर चाकू से हमला; बचाने आए प्रिंसिपल भी घायल

Faridabad Latest Crime News: फरीदाबाद के सिकरौना गांव के एक निजी स्कूल में नकाबपोश युवक ने महिला टीचर पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शिक्षिका की मौत हो गई, जबकि बचाने पहुंचे स्कूल के प्रिंसिपल भी घायल हुए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।
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फरीदाबाद

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Imran Sheikh

Aug 03, 2026

Faridabad Teacher Murder

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Faridabad Teacher Murder: हरियाणा के फरीदाबाद के सिकरौना गांव में सोमवार सुबह एक निजी स्कूल में सनसनीखेज वारदात हुई। यहां एक नकाबपोश युवक ने 30 साल की शिक्षिका संध्या पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शिक्षिका की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है।

स्कूल में आया, टीचर के बारे में पूछा

पुलिस के मुताबिक, युवक सुबह करीब 9:30 से 9:40 बजे के बीच स्कूल के गेट से अंदर आया था। उसने कुछ देर वहां रुकने के बाद संध्या के बारे में पूछा। जैसे ही शिक्षिका उसके सामने आईं, आरोपी ने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया।

आरोपी ने चेहरे पर सफेद कपड़ा बांध रखा था। बताया जा रहा है कि उसने संध्या को घसीटा और फिर चाकू से कई वार किए। हमले में शिक्षिका की गर्दन और सीने पर गंभीर चोटें आईं। उनकी चीख सुनकर स्कूल के दूसरे कर्मचारी मदद के लिए दौड़े।

बचाने पहुंचे प्रिंसिपल पर भी हमला

शिक्षिका को बचाने के लिए स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल डॉ. तेजपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावर ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया।

स्कूल के लोगों ने घायल संध्या को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि संध्या शादीशुदा थीं और उनके दो बच्चे हैं। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया।

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

पुलिस को स्कूल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज मिली है। अब पुलिस इसी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी स्कूल में किस रास्ते से आया और वारदात के बाद किस तरफ भागा।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या आरोपी पहले से शिक्षिका को जानता था। उसके स्कूल आने का मकसद क्या था, यह भी पुलिस पता लगाने में जुटी है।

स्कूल की सुरक्षा पर भी उठे सवाल

इस घटना के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल में दिन के समय एक बाहरी व्यक्ति घुसा और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।

फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हत्या की पूरी वजह साफ हो सकेगी।

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Updated on:

03 Aug 2026 04:43 pm

Published on:

03 Aug 2026 04:43 pm

Hindi News / Haryana / Faridabad / स्कूल में घुसा नकाबपोश, टीचर पर चाकू से हमला; बचाने आए प्रिंसिपल भी घायल

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