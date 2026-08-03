स्कूल में घुसा नकाबपोश, टीचर पर चाकू से हमला; बचाने आए प्रिंसिपल भी घायल

Faridabad Latest Crime News: फरीदाबाद के सिकरौना गांव के एक निजी स्कूल में नकाबपोश युवक ने महिला टीचर पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शिक्षिका की मौत हो गई, जबकि बचाने पहुंचे स्कूल के प्रिंसिपल भी घायल हुए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।

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