Faridabad Murder Mystery: राजीव कॉलोनी में युवक की सिर में गोली मारकर हत्या, त्रिकोणीय प्रेम कहानी में वारदात; आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, इसी बात से बौखलाकर विजय ने दोनों को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। 30 जून की रात वह एक देसी कट्टा लेकर राजीव कॉलोनी वाले कमरे पर पहुंचा। उसने किसी को शक नहीं होने दिया; सबने साथ बैठकर खाना खाया और फिर गर्मी के कारण छत पर सोने चले गए। देर रात जब सब गहरी नींद में थे, विजय ने सोते हुए विपिन के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज से जब महिला और आसपास के लोग जागे, तो पकड़े जाने के डर से विजय वहां से भाग निकला, जिससे महिला की जान बच गई।