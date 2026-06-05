Faridabad Crane Accident: बारिश से बचने कंटेनर में छिपे थे मजदूर, ऊपर पलट गई क्रेन, इंजीनियर समेत 3 की मौत

यह पूरी घटना फरीदाबाद के पन्हेड़ा खुर्द गांव के पास की है। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे जब अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, तो वहां काम कर रहे मजदूर पास ही बने एक लाल रंग के टिन कंटेनर में जाकर बैठ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस क्रेन के साए में वे काम कर रहे हैं, वही उनके लिए काल बन जाएगी। क्रेन सीधे कंटेनर के ऊपर गिरी, जिससे कंटेनर पूरी तरह पिचक गया। शुक्रवार को भी मौके पर काम बंद रहा और उस टूटे हुए कंटेनर को हटाने का काम चलता रहा।