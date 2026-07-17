फरीदाबाद: प्रेमिका के साथ होटल से बाहर आ रहा था पति, पत्नी और मां ने बीच सड़क पर दबोचा, बीच सड़क पर हुआ जमकर ड्रामा

husband caught red handed Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सराय मार्केट क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई और बीच सड़क पर भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब एक शादीशुदा युवक को उसकी प्रेमिका (अविवाहित युवती) के साथ होटल से बाहर निकलते ही उसके परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए सड़क पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक दोनों पक्षों में तीखी बहस होती रही। यह पूरी घटना बीती 15 जुलाई की शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आया है।