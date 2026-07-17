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फरीदाबाद: प्रेमिका के साथ होटल से बाहर आ रहा था पति, पत्नी और मां ने बीच सड़क पर दबोचा, बीच सड़क पर हुआ जमकर ड्रामा

Faridabad hotel outside drama सराय मार्केट के पास एक होटल के बाहर उस समय भारी हंगामा हो गया, जब एक शादीशुदा युवक को उसकी प्रेमिका के साथ पत्नी और मां ने रंगे हाथ पकड़ लिया।
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फरीदाबाद

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Imran Ansari

Jul 17, 2026

Faridabad hotel outside drama

प्रेमिका के साथ होटल से बाहर आ रहा था पति, पत्नी और मां ने बीच सड़क पर दबोचा, फोटो सोर्स - एक्स (@Chhotukingoffi1)

husband caught red handed Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सराय मार्केट क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई और बीच सड़क पर भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब एक शादीशुदा युवक को उसकी प्रेमिका (अविवाहित युवती) के साथ होटल से बाहर निकलते ही उसके परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए सड़क पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक दोनों पक्षों में तीखी बहस होती रही। यह पूरी घटना बीती 15 जुलाई की शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आया है।

होटल से निकलते ही पत्नी और मां ने घेरा

जानकारी के अनुसार, युवती सराय ख्वाजा क्षेत्र के पास सेक्टर-37 स्थित एक होटल में इस शादीशुदा युवक के साथ पहुंची थी। युवक के परिजनों को शायद इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी। जैसे ही यह प्रेमी जोड़ा होटल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, वहां पहले से घात लगाकर बैठे युवक के परिजनों ने उन्हें घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मौके पर युवक को रंगे हाथ पकड़ने वालों में उसकी पत्नी और उसकी मां (युवक की मां) भी शामिल थीं, जिन्होंने दोनों को आड़े हाथों लिया।

'मेरा फोन दे दो, मुझे जाने दो', गिड़गिड़ाती रही युवती

इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो सामने आया है, उसमें आरोपी युवती कुछ महिलाओं से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती नजर आ रही है। वह रोते और गिड़गिड़ाते हुए बार-बार कह रही है, 'मुझे छोड़ दो… प्लीज मुझे जाने दो।' इसके साथ ही वह महिलाओं से मिन्नतें करते हुए कह रही है, 'मेरा फोन मुझे वापस दे दो, वह मेरा ही फोन है।'

परिजनों ने जब्त किए दोनों के मोबाइल फोन

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, हंगामा काफी देर तक बीच सड़क पर चलता रहा, जिससे यातायात भी कुछ देर के लिए बाधित हुआ। परिजनों ने गुस्से में आकर युवक और उसकी प्रेमिका, दोनों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए थे। यही कारण था कि युवती सड़क पर तमाशा बनने के बीच बार-बार अपना फोन वापस मांगती हुई दिखाई दी।

पुलिस तक नहीं पहुंचा मामला

हैरानी की बात यह है कि सराय मार्केट जैसी व्यस्त जगह पर इतना बड़ा ड्रामा होने के बावजूद अभी तक यह मामला थाने नहीं पहुंचा है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस पूरे विवाद के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यदि कोई भी पक्ष शिकायत लेकर आता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

17 Jul 2026 01:42 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:40 pm

Hindi News / Haryana / Faridabad / फरीदाबाद: प्रेमिका के साथ होटल से बाहर आ रहा था पति, पत्नी और मां ने बीच सड़क पर दबोचा, बीच सड़क पर हुआ जमकर ड्रामा

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