Malviya Nagar Sealing: मालवीय नगर और हौज खास में अवैध बिल्डिंग्स पर चला बुलडोजर, कई दुकानें सील

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MCD Demolition Drive: मालवीय नगर में एक होटल में लगी भीषण आग के बाद, नगर निगम ने अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मालवीय नगर, हौज खास विलेज और सैदुलाजाब जैसे बड़े कमर्शियल हब्स में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की गई। अफसरों का कहना है कि जो भी दुकानें या रेस्टोरेंट बिल्डिंग नियमों और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे, उन पर यह शिकंजा कसा गया है। हादसे वाले इलाके के पास भी कई अवैध इमारतों को जल्द ही सील किया जाएगा।
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नई दिल्ली
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