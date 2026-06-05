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Malviya Nagar Sealing: मालवीय नगर और हौज खास में अवैध बिल्डिंग्स पर चला बुलडोजर, कई दुकानें सील

Delhi Hotel Fire Action: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक होटल हादसा जिसमें 21 लोगों की जान गई थी। इसके बाद अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। भारी सुरक्षा के बीच साउथ दिल्ली के कई बड़े इलाकों में अवैध निर्माण को गिराने और दुकानों को सील करने का बड़ा एक्शन शुरू हो गया है।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Jun 05, 2026

Hauz Khas Village MCD Action

photo ians

MCD Demolition Drive: मालवीय नगर में एक होटल में लगी भीषण आग के बाद, नगर निगम ने अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मालवीय नगर, हौज खास विलेज और सैदुलाजाब जैसे बड़े कमर्शियल हब्स में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की गई। अफसरों का कहना है कि जो भी दुकानें या रेस्टोरेंट बिल्डिंग नियमों और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे, उन पर यह शिकंजा कसा गया है। हादसे वाले इलाके के पास भी कई अवैध इमारतों को जल्द ही सील किया जाएगा।

खबर अपडेट की जा रही है।

Hotel Fire Tragedy: होटल मालिक लवकेश के 5 होटल बंद, खुले कई आपराधिक राज, मैनेजर अब भी फरार

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Published on:

05 Jun 2026 05:09 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Malviya Nagar Sealing: मालवीय नगर और हौज खास में अवैध बिल्डिंग्स पर चला बुलडोजर, कई दुकानें सील

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