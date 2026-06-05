Hotel Fire Tragedy: होटल मालिक लवकेश के 5 होटल बंद, खुले कई आपराधिक राज, मैनेजर अब भी फरार

Malviya Nagar hotel Case Update: देश की राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर के होटल अग्निकांड में हो रही जांच-पड़ताल में नए-नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब तक होटल मालिक लवकेश की पांच होटलों को बंद करवा दिया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एमसीडी भी हौज रानी में नियमों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे 12 होटलों के लाइसेंस को रद्द करेगा। हादसे के बाद से होटल मैनेजर जय मिश्रा फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस जांच के बाद जो चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि लवकेश पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया था।