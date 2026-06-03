PHOTOS: सुलगती इमारत, चीखें और धुएं का गुबार, देखें दिल्ली अग्निकांड का खौफनाक मंजर

Malviya Nagar Fire: देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार सुबह पांच मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने कई परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हर तरफ अफरा-तफरी मच गई थी। होटल के ऊपरी कमरों में मौजूद लोग जान बचाने के लिए कमरे की खिड़कियों के कांच तोड़कर मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ तो दूसरी-तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। चारों तरफ फैले धुएं और लपटों के बीच कई लोग बालकनी और छत पर फंस गए और जान बचाने के लिए नीचे कूदने लगे।