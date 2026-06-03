दिल्ली होटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा: नियमों की अनदेखी ने ली 21 जानें, 6 कमरों की अनुमति पर चल रहे थे 25 कमरे, सिर्फ एक एंट्री-एग्जिट पॉइंट

Delhi Hotel Flourish Stay Fire: दिल्ली के दक्षिणी इलाके हौज रानी में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ‘फ्लोरिश स्टे’ नाम के एक गेस्ट हाउस में लगी आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आई जानकारियों ने इस हादसे को दुर्घटना नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही का मामला बना दिया है।