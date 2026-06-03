Delhi Hotel Fire: बीमार पिता को देखने आया था अग्रवाल परिवार, 6 लोग जलकर मरे, पत्नी-बेटी का अब भी पता नहीं

मिली जानकारी के अनुसार, विवेक अग्रवाल के पिता दिल्ली के मैक्स अस्पताल (Max Hospital Saket) में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पिता की देखभाल के लिए विवेक अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ दिल्ली आए थे। अस्पताल के सामने स्थित उसी गेस्ट हाउस में ठहरे थे, जहां आज सुबह 8 बजे के करीब भीषण आग लगी। विवेक चाहते थे कि वह वेंटिलेटर पर मौजूद पिता की देखभाल अच्छे से कर सके, इसलिए होटल के सामने वाले गेस्ट हाउस में परिवार के साथ रुके थे। इलाज के दौरान वे अपने पिता के करीब रहना चाहते थे।