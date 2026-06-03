बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूद गई मां, नीचे धधक रही थीं आग की लपटें; दिल्ली अग्निकांड में 21 की मौत

Delhi Hotel Accident Update: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण होटल अग्निकांड से कई ऐसी दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। दरअसल, होटल में बुधवार की सुबह लगी इस भीषण आग के बाद भीतर मौजूद लोग जिंदगी और मौत के बीच पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। चारों तरफ फैली आग की लपटों और दम घोंटू धुएं के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार दिखे। इसी बीच एक मां की बेबसी और ममता का ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया।