Sonam Wangchuk: जब चाहें अपने पति से मिल सकती हैं सोनम वांगचुक की पत्नी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश में क्या-क्या कहा?

उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। परिवार का आरोप था कि उन्हें जबरन वहां रखा जा रहा है और इलाज में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। गीतांजलि अंग्मो ने कोर्ट में अपील की कि उनके पति को अपनी मर्जी का अस्पताल चुनने का अधिकार है।