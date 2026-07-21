सोनम वांगचुक का अनशन के बीच गिरा ब्लड शुगर और पोटैशियम लेवल, IV फ्लूड लेने से भी किया इनकार

अनशन के बीच सोनम वांगचुक का हेल्थ अपडेट | फोटो सोर्स- ANI
Sonam Wangchuk Protest: अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 21 जुलाई की सुबह तक आई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, सोनम वांगचुक के शरीर के जरूरी अंग (वाइटल्स) अभी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन लंबे समय से भूखे रहने की वजह से उनके शरीर में ब्लड शुगर लेवल काफी गिर गया है। डॉक्टरों ने उनके शरीर में पोटैशियम और खून की भारी कमी (पैंसाइटोपेनिया) भी पाई है। गंभीर स्थिति होने के बाद भी वांगचुक ने नस के जरिए ग्लूकोज या कोई भी ड्रिप (IV फ्लूड) लेने से साफ मना कर दिया है।
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नई दिल्ली
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