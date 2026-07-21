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सोनम वांगचुक का अनशन के बीच गिरा ब्लड शुगर और पोटैशियम लेवल, IV फ्लूड लेने से भी किया इनकार

Sonam Wangchuk Health Update: अनशन के बीच ब्लड शुगर और पोटैशियम लेवल गिरा, डॉक्टरों ने दी पैंसाइटोपेनिया की जानकारी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Jul 21, 2026

Sonam Wangchuk health status, Sonam Wangchuk hunger strike, Sonam Wangchuk sugar level

अनशन के बीच सोनम वांगचुक का हेल्थ अपडेट | फोटो सोर्स- ANI

Sonam Wangchuk Protest: अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 21 जुलाई की सुबह तक आई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, सोनम वांगचुक के शरीर के जरूरी अंग (वाइटल्स) अभी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन लंबे समय से भूखे रहने की वजह से उनके शरीर में ब्लड शुगर लेवल काफी गिर गया है। डॉक्टरों ने उनके शरीर में पोटैशियम और खून की भारी कमी (पैंसाइटोपेनिया) भी पाई है। गंभीर स्थिति होने के बाद भी वांगचुक ने नस के जरिए ग्लूकोज या कोई भी ड्रिप (IV फ्लूड) लेने से साफ मना कर दिया है।

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Updated on:

21 Jul 2026 09:58 am

Published on:

21 Jul 2026 09:58 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / सोनम वांगचुक का अनशन के बीच गिरा ब्लड शुगर और पोटैशियम लेवल, IV फ्लूड लेने से भी किया इनकार

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