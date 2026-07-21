मेघालय हनीमून मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सोनम रघुवंशी से कहा- सरेंडर करो, नहीं तो जमानत होगी रद्द

यह मामला मई 2025 का है, जब इंदौर के नवविवाहित दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे थे। नोंग्रियाट स्थित एक होमस्टे से चेक-आउट करने के बाद दोनों रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। कई दिनों तक चली तलाश के बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव वेई सावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ, जबकि सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में 8 जून 2025 को सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक ढाबे से ट्रैक किया गया। मामले की जांच के दौरान मेघालय पुलिस ने दावा किया कि यह सुनियोजित हत्या थी और जांच में सोनम रघुवंशी तथा उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा को इस साजिश का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड बताया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई शुरू की।