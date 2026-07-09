Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘यह विचारणीय मुद्दा’, 14 जुलाई को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मेघालय सरकार से कहा है कि वह सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के समय कथित तौर पर उपलब्ध कराए गए 'गिरफ्तारी के आधार' की प्रति अदालत में प्रस्तुत करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये देखना होगा कि ये आधार टिकने वाला है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट विस्तार से इस बात की जांच करेगा कि कानून के अनुसार सोनम को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर रोक लगाने की मेघालय सरकार की मांग पर भी सुनवाई की थी।