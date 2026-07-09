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Baruipur Minor Rape Murder Case: बारुईपुर में नाबालिग से कथित दुष्कर्म व हत्या मामले में 30 गिरफ्तार, एक और आरोपी कबीर मोल्ला दबोचा गया

Babir Molla Arrest Minor Rape: बारुईपुर में नाबालिग से कथित दुष्कर्म व हत्या के बाद भड़की हिंसा के बीच पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी कबीर मोल्ला को भी दबोच लिया है।
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कोलकाता

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Manoj Vashisth

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Dinesh Dubey

Jul 09, 2026

Kabir Molla Held in Minor Rape-Murder Case

Kabir Molla Held in Minor Rape-Murder Case

Minor Rape Murder Case; पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला इस वक्त आक्रोश और मातम के दोहरे साये में है। बरूईपुर इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई हैवानियत और फिर उसकी बेरहमी से हत्या के मामले ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य अपराध के बाद भड़की जन-आक्रोश की चिंगारी को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है।

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अब तक कुल 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच, तफ्तीश में जुटी स्पेशल टीम को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है मामले के एक और मुख्य आरोपी कबीर मोल्ला (Kabir Molla Arrest) को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है।

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Updated on:

09 Jul 2026 02:29 pm

Published on:

09 Jul 2026 02:05 pm

Hindi News / National News / Baruipur Minor Rape Murder Case: बारुईपुर में नाबालिग से कथित दुष्कर्म व हत्या मामले में 30 गिरफ्तार, एक और आरोपी कबीर मोल्ला दबोचा गया

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