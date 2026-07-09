Baruipur Minor Rape Murder Case: बारुईपुर में नाबालिग से कथित दुष्कर्म व हत्या मामले में 30 गिरफ्तार, एक और आरोपी कबीर मोल्ला दबोचा गया

Minor Rape Murder Case; पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला इस वक्त आक्रोश और मातम के दोहरे साये में है। बरूईपुर इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई हैवानियत और फिर उसकी बेरहमी से हत्या के मामले ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य अपराध के बाद भड़की जन-आक्रोश की चिंगारी को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है।