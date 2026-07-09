चिट फंड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई, बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी

Bengal Chit Fund Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चिट फंड धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी निवेश और संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के तहत आज (गुरुवार) को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी की। ईडी की टीम ने पश्चिम बर्दवान, हावड़ा और नदिया जिले में अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई कथित तौर पर उन मामलों से जुड़ी है, जिनमें लोगों को क्रिप्टोकरेंसी निवेश, शेयर मार्केट प्रशिक्षण और आकर्षक रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये जुटाने के आरोप लगाए गए हैं।