शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे के हमले से डरे डॉक्टर का इस्तीफा, बोले- गुंडे निगरानी कर रहे, अब शहर नहीं लौटूंगा

डॉक्टर ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। गुंडे हमारी निगरानी कर रहे हैं और मैं शहर छोड़ चुका हूं। वे बहुत खतरनाक लोग हैं। दूसरे डॉक्टर वहां काम जारी रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। यह घटना 6 जुलाई को डोंबिवली स्थित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की ओर से संचालित शास्त्री नगर अस्पताल में हुई थी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब एक पुरुष और एक महिला डॉक्टर ने नवजात शिशु के परिजनों को सलाह दी कि अस्पताल की नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) पूरी तरह भरी हुई है, इसलिए बेहतर इलाज के लिए बच्चे को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाना जरूरी है।