Goldy Brar: राजस्थान के कई मामलों में आया गोल्डी बराड़ का नाम, अब FBI की वांटेड सूची में शामिल, 47 लाख का इनाम

जयपुर। अमरीकी की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को वांटेड घोषित करते हुए उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना पर 50,000 अमरीकी डॉलर (करीब 47 लाख रुपए) तक के इनाम की घोषणा की है। एफबीआई के अनुसार गोल्डी बराड़ कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह का उत्तर अमरीका में प्रमुख संचालक है। एजेंसी ने उसके खिलाफ चल रही कार्रवाई को 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' का हिस्सा बताया है। बता दें कि गोल्डी बराड़ का नाम राजस्थान में रंगदारी, धमकी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामलों में भी सामने आ चुका है।