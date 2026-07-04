Jodhpur: जोधपुर में तीन भाइयों की मौत, 3 परिवारों से छिना इकलौता सहारा, अंतिम संस्कार में बिलख पड़े परिजन

हादसे ने गंगाना गांव के तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। तीनों मृतक अपने-अपने घरों के कमाने वाले प्रमुख सदस्य थे। उनकी असमय मौत से परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। गांव में शनिवार को शोक की लहर छाई रही। तीनों परिवारों में मातम का माहौल है। वहीं गमगीन माहौल में तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इधर, ग्रामीणों और परिजनों ने आरोप लगाया कि पिकअप चालक आगोलाई गांव का निवासी है और हादसे के समय नशे में था। उन्होंने चालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।