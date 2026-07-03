जोधपुर: JNVU में सामूहिक नकल करवाती प्रशिक्षिका रंगे हाथों पकड़ी गई, स्टूडेंट्स के पास मोबाइल-स्मार्ट वॉच और पर्चियां मिलीं

शुक्रवार को फ्लाइंग स्क्वॉड-2, जिसमें प्रो. अमन सिंह, प्रो. सुरेश चौधरी, प्रो. गौरव जैन और प्रो. ललित झाला शामिल थे, ने जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में स्थित आठ महाविद्यालयों का अचानक दौरा किया। सघन जांच के दौरान टीम ने कुल 11 विद्यार्थियों को अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा। पकड़े गए छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और कागज की पर्चियों के जरिए उत्तर लिख रहे थे। इन सभी के खिलाफ नियमानुसार केस दर्ज किए गए हैं।