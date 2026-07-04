PM Modi Rajasthan Visit LIVE : कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, रिफाइनरी से लेकर जयपुर मेट्रो तक की देंगे सौगात, जानें मिनट-टू-मिनट शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के एक बड़े और ऐतिहासिक दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी और रोजगार के क्षेत्र में 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मेगा विजिट से न केवल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बालोतरा बल्कि राजधानी जयपुर और बीकानेर संभाग के लोगों के जीवन में भी एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है क्योंकि इसमें ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल, मेट्रो रेल का विस्तार और हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपने जैसे बड़े जनहित के काम शामिल हैं।