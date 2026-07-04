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PM Modi Rajasthan Visit LIVE : कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, रिफाइनरी से लेकर जयपुर मेट्रो तक की देंगे सौगात, जानें मिनट-टू-मिनट शेड्यूल

PM Narendra Modi Rajasthan के Balotra और Jodhpur में 1.06 lakh crore रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें Pachpadra Refinery और Jaipur Metro Phase 2 शामिल हैं।
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जोधपुर

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Nakul Devarshi

Jul 04, 2026

PM Modi Rajasthan Visit 1.06 Lakh Crore Projects Launch Jodhpur Jaipur Metro

PM Modi - File PIC

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के एक बड़े और ऐतिहासिक दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी और रोजगार के क्षेत्र में 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मेगा विजिट से न केवल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बालोतरा बल्कि राजधानी जयपुर और बीकानेर संभाग के लोगों के जीवन में भी एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है क्योंकि इसमें ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल, मेट्रो रेल का विस्तार और हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपने जैसे बड़े जनहित के काम शामिल हैं।

पीएम मोदी का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

  • सुबह 10:45 बजे: प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
  • सुबह 11:00 बजे: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे।
  • सुबह 11:20 बजे: हेलीकॉप्टर के जरिए बालोतरा के पचपदरा के लिए रवाना होंगे।
  • दोपहर 12:15 बजे: एचपीसीएल (HPCL) रिफाइनरी कंट्रोल रूम पहुंचेंगे, वहां पौधारोपण करेंगे और रिफाइनरी परिसर का निरीक्षण करेंगे।
  • दोपहर 12:45 बजे: मुख्य समारोह स्थल पर आगमन होगा।
  • दोपहर 12:52 बजे: 'विकसित राजस्थान' थीम पर आधारित एक लघु फिल्म (Short Film) का प्रदर्शन देखा जाएगा।
  • दोपहर 01:15 बजे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
  • दोपहर 01:45 बजे: बालोतरा से वापस जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
  • दोपहर 02:40 बजे: जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
  • दोपहर 02:45 बजे: जोधपुर से गुजरात के अहमदाबाद (साणंद) के लिए उड़ान भरेंगे।

जोधपुर एयरपोर्ट का नया रूप, संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत

जोधपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए हवाई सफर को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री 480 करोड़ रुपये की लागत से बने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह टर्मिनल हर साल 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। इस भवन की वास्तुकला राजस्थान की शाही विरासत, मेहराबों और झरोखों से प्रेरित है, जिसे 5-स्टार GRIHA रेटिंग के मानकों पर पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल बनाया गया है।

इसके साथ ही, देश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 28,840 करोड़ रुपये के बजट वाली 'संशोधित उड़ान योजना' लॉन्च की जाएगी। इस योजना के तहत अगले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिसमें 100 नए या अप्रयुक्त हवाई अड्डों को चालू करने के लिए 12,000 करोड़ रुपये और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने का प्रावधान रखा गया है।

पचपदरा में देश का पहला रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स

बालोतरा के पचपदरा में स्थित भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार के इस संयुक्त उद्यम (Joint Venture) को 79,450 करोड़ रुपये से अधिक के भारी-भरकम निवेश से तैयार किया गया है। इसकी सालाना क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) है। यह प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास का आधार बनेगा, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का फेज-2

जयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रह्लादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण (North-South) मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट पर कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे, जो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआई (VKI) इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख कमर्शियल और रेजिडेंशियल इलाकों को आपस में जोड़ेंगे। इससे जयपुर वासियों का रोजाना का सफर तेज और सुरक्षित हो जाएगा।

रेलवे और सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

उत्तर-पश्चिम राजस्थान में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री 900 करोड़ रुपये की रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को देश को सौंपेंगे, जिसमें चूरू-सादुलपुर (58 किमी) और चूरू-रतनगढ़ (46 किमी) लाइन शामिल हैं। इसके अलावा जोधपुर के आसपास यातायात को सुचारू बनाने के लिए जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 (कारवार-डांगियावास) पर नेशनल हाईवे 125A के फोर-लेन निर्माण का भी उद्घाटन होगा, जिसे 740 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है।

सोलर पावर प्लांट और ग्रीन एनर्जी ग्रिड

राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री एसजेवीएन (SJVN) लिमिटेड की 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना (लागत 5,500 करोड़ रुपये) और एनएचपीसी (NHPC) के 300 मेगावाट के करणीसर सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह स्वदेशी सोलर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। साथ ही, उत्पादित बिजली की सप्लाई के लिए 1,900 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन और 530 किलोमीटर लंबी एक नई बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली का शिलान्यास भी किया जाएगा।

54,000 राजस्थानी युवाओं के घर आएगी खुशहाली

इस दौरे का सबसे बड़ा मानवीय और सामाजिक पहलू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों (जैसे शिक्षा, ऊर्जा, गृह, पंचायती राज, परिवहन, कृषि और आईटी) में नवनियुक्त हुए लगभग 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र (Appointment Letters) सौंपेंगे। यह कदम राज्य के बेरोजगार युवाओं और उनके परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आत्मनिर्भर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

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Updated on:

04 Jul 2026 08:43 am

Published on:

04 Jul 2026 08:28 am

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