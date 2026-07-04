Jodhpur Airport New Terminal : 480 करोड़ लागत, राजशाही लुक और 5-स्टार सुविधाएं, जानें ‘वर्ल्ड-क्लास’ नए एयरपोर्ट टर्मिनल की 10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के 'ब्लू सिटी' यानी जोधपुर को विश्वस्तरीय और आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की ऐतिहासिक सौगात दे दी है। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के शुरू होने से न केवल मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन को एक नई उड़ान मिलेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार, उद्योग और हवाई कनेक्टिविटी को भी जबरदस्त मजबूती मिलने वाली है। जोधपुर का यह नया टर्मिनल केवल एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और 21वीं सदी की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो यहां आने वाले हर देशी-विदेशी यात्री को एक शाही अहसास कराएगा।