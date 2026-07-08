Jaipur Crime News: जयपुर में युवक को घर से घसीटकर ले गए बदमाश, लाठियों-सरियों से पीट-पीटकर मार डाला

Jaipur Amer Murder: राजधानी जयपुर के आमेर इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 30 वर्षीय युवक वसीम खान की कुछ बदमाशों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक को उसके घर से बहाने से बुलाया और फिर खेत तथा फार्म हाउस ले जाकर लाठियों और सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने मंगलवार देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय इलाके में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है।