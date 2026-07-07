जीजा ने साले से कहा था- सुमन को मैंने मार दिया, अब अगला नंबर तेरा है, बीकानेर में तलाकशुदा ANM पत्नी के कातिल पति को उम्रकैद

अभियोजन की फाइलों के अनुसार, यह खौफनाक वारदात अगस्त 2023 की है। मृतका सुमन चौधरी चिकित्सा विभाग में एएनएम (ANM) के पद पर कार्यरत थीं। घटना के दिन वह दोपहर में अपनी ड्यूटी पूरी कर वापस अपने घर पहुंची थीं। सुमन जैसे ही घर में दाखिल हुईं, पहले से ही उनका पीछा कर रहा आरोपी कृष्णपाल सिंह भी वहां पहुंच गया। उसने सुमन को संभलने का मौका भी नहीं दिया और पीछे से उनके सिर पर भारी पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर दिया। सिर कुचल जाने के कारण सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई थी।