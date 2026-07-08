Politics: राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, PCC चीफ डोटासरा के कार्यकाल में तीसरी बार बनेगी नई टीम

डोटासरा ने विश्वास जताया है कि यह डिजिटल आर्मी न केवल सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक प्रचार और फेक न्यूज का मुकाबला करेगी, बल्कि पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाने का भी काम करेगी। पार्टी आलाकमान के निर्देशानुसार, कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राजस्थान कांग्रेस का मानना है कि आज के दौर में डिजिटल उपस्थिति ही चुनाव की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है, और कांग्रेस इस मोर्चे पर विपक्ष से दो कदम आगे रहने के लिए कमर कस चुकी है।