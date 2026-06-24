गोविंद सिंह डोटासरा ने OBC प्रमाण पत्र विवाद पर दी खुली चुनौती, कहा-मंत्री ईमानदार निकले तो मैं खुद धन्यवाद देने जाऊंगा

डोटासरा ने कृषि विभाग के तहत हुए छापों और उसमें सामने आई 2 करोड़ 43 लाख रुपए की कथित रिश्वत राशि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खुद मंत्री ने माना था कि उनके पीछे से लोग चोरी कर रहे थे। डोटासरा ने कहा कि जब विभाग के डायरेक्टर स्तर के अधिकारी और डिकॉय टीम के सदस्य इस तरह की अवैध उगाही में रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो इसकी 100 प्रतिशत नैतिक जिम्मेदारी विभागीय मंत्री और राज्य सरकार की बनती है। मंत्री खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की एसओजी जांच की मांग करनी चाहिए।