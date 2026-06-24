Jaipur News : सीएम भजनलाल ने सांगानेर को दी 631 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें, जानें बड़ी बातें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सांगानेर को एक 'वैश्विक मॉडल' के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में बुधवार को जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री ने 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का बटन दबाकर डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज सिस्टम और फ्लाईओवर जैसी दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति मिलने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच से स्थानीय नागरिकों को उनकी जमीनों और मकानों के मालिकाना हक के पट्टे भी अपने हाथों से सौंपे। इसके साथ ही शहर को साफ-सुथरा रखने वाले स्वच्छता सिपाहियों को आर्थिक सहायता और सम्मान राशि के चेक देकर सम्मानित किया गया।