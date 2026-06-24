Jaipur Metro Phase-2 : पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास, जानिए रूट चार्ट और स्टेशनों की लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई 2026 को जयपुर मेट्रो फेज-2 (Jaipur Metro Phase 2) का डिजिटल शिलान्यास करने राजस्थान आ रहे हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सभी विधिक और वित्तीय हरी झंडियां मिल चुकी हैं, और धरातल पर इसका प्रारंभिक सिविल निर्माण कार्य बेहद तीव्र गति से शुरू भी कर दिया गया है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर के सांगानेर में हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दी। 13,037.66 करोड़ रुपए के बजट का ये नया उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर जयपुर शहर के एक छोर से दूसरे छोर को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ देगा, जिससे प्रतिदिन लाखों कामकाजी यात्रियों, छात्रों और आम जनता को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही चर्चा है कि प्रधानमंत्री इसी दौरे के दौरान बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी का भी भव्य उद्घाटन कर सकते हैं।