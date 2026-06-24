Rajasthan: धर्म परिवर्तन से लेकर आतंकी नेटवर्क तक, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी बबीता ने उगले राज, अब मोबाइल से होंगे खुलासे

राजस्थान में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती का ऑनलाइन ही कथित रूप से धर्म परिवर्तन करवा दिए जाने का मामला जांच एजेंसियों के सामने आया है। मामला बबीता उर्फ खदीजा से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार लगभग 3 साल पहले पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी ने फेसबुक के जरिए उससे संपर्क किया था। शुरुआत में बातचीत दोस्ती के रूप में शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्रेमजाल में बदल गई और फिर उसका ब्रेनवॉश किया जाने लगा। इसके बाद ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम ‘खदीजा’ रख दिया।