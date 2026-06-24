बच्चों की नजर से प्रकृति, प्यार और अच्छी सीख की कहानियां

जसवीर मेहरा, उम्र: 13 वर्ष

एक सुंदर सुबह थी। आसमान में सूरज चमक रहा था और सफेद बादल तैर रहे थे। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, जिसका नाम गुड़िया था। वह गुलाबी रंग की सुंदर फ्रॉक पहनकर घर से बाहर घूमने निकली। गुड़िया बहुत खुश थी। चलते-चलते उसने एक तितली को फूलों पर मंडराते देखा। वह तितली के पीछे दौड़ी, लेकिन तितली उड़कर दूर चली गई। रास्ते में उसे एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया, जो सूख रहा था। गुड़िया ने पास के नल से पानी लाकर उस पौधे में डाला। पानी पाकर पौधा ताजा और हरा-भरा दिखाई देने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक घायल चिड़िया मिली। उसने प्यार से चिड़िया को उठाया और सुरक्षित जगह पर रख दिया। चिड़िया धीरे-धीरे ठीक होने लगी और उड़ गई।

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