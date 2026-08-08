गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत उत्सव है ‘कांवड़ यात्रा’

हर श्रावण में, उत्तर भारत के राजमार्गों पर 'बोल बम' और 'हर हर महादेव' के जयकारे गूंजते हैं और लाखों कांवडि़ए भगवान शिव के लिए गंगा का पवित्र जल लाने के लिए पवित्र तीर्थयात्रा पर निकलते हैं। कांवड़ यात्रा को अक्सर केवल हिंदू भक्ति के नजरिए से ही देखा जाता है। लेकिन भगवा झंडों और आध्यात्मिक उत्साह से परे एक और कहानी छिपी है, भारत की मिश्रित संस्कृति की कहानी, जहां आस्था भाईचारे के साथ विद्यमान है और मानवता धार्मिक पहचानों से ऊपर है। इस वर्ष, सोशल मीडिया एक मुस्लिम कांवडि़ए की यात्रा को सामने लाया, जिसकी अटूट भक्ति ने लोगों को आश्चर्यचकित किया, लेकिन उससे भी कहीं अधिक लोगों को प्रेरित किया। उनके लिए, कांवड़ उठाना आस्था का उल्लंघन नहीं था, बल्कि श्रद्धा, सह-अस्तित्व और सदियों से भारत को आकार देने वाली साझा सांस्कृतिक परंपराओं की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति थी। यह यात्रा याद दिलाती है कि आस्था अत्यंत व्यक्तिगत होती है, जबकि करुणा और आपसी सम्मान सार्वभौमिक होते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में हर साल ऐसी ही कहानियां सामने आती हैं।



मुस्लिम परिवार कांवडिय़ों को पानी पिलाने के लिए सबील लगाते हैं। स्थानीय युवा जलपान वितरित करते हैं, प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं और पंचर हुए वाहनों की मरम्मत में सहायता करते हैं। बदले में तीर्थयात्री इन कार्यों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसे कार्य शायद ही कभी सुर्खियों में आते हैं, फिर भी वे चुपचाप उन बंधनों को मजबूत करते हैं जो समुदायों को एक साथ बांधते हैं। यही गंगा-जमुनी तहजीब की भावना है। गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों में जन्मी एक सभ्यतागत नैतिकता, जहां विविधता को सामूहिक शक्ति का स्रोत माना गया है। यह न केवल भाषा, संगीत और भोजन में बल्कि रोजमर्रा के दयालु कार्यों में भी परिलक्षित होती है जो व्यक्तिगत विश्वासों को कम किए बिना धर्म की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। कांवड़ यात्रा दर्शाती है कि किसी अन्य समुदाय के आस्था के क्षणों में भाग लेना पड़ोसी की परंपराओं के प्रति सम्मान और सामाजिक सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चाहे वह किसी मुस्लिम द्वारा कांवडि़ए को पानी पिलाना हो या किसी हिंदू द्वारा मित्रों के साथ ईद के उत्सव में शामिल होना हो। ये कार्य प्रत्येक धर्म की विशिष्टता को संरक्षित करते हुए भाईचारे के संवैधानिक मूल्यों को दर्शाते हैं। भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से समृद्ध है। सूफी दरगाहों ने धर्म की परवाह किए बिना श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। हिंदू कारीगरों ने मुहर्रम के जुलूसों के लिए ताजिया बनाए हैं, वहीं मुस्लिम कारीगर पीढिय़ों से मूर्तियां गढ़ते और मंदिरों को सजाते आ रहे हैं। ये जीवंत परंपराएं हैं जो दर्शाती हैं कि कैसे समुदायों ने भारतीय समाज के ताने-बाने को एक साथ बुना है। ऐसे समय में जब कलह की छिटपुट घटनाएं अक्सर सद्भाव के अनगिनत उदाहरणों पर भारी पड़ जाती हैं, कांवड़ यात्रा एक अलग कहानी प्रस्तुत करती है, जो सहअस्तित्व पर आधारित है।



यह हमें याद दिलाती है कि सबसे मुखर आवाजें हमेशा आम भारतीयों के वास्तविक अनुभवों का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, जो एक-दूसरे के साथ त्योहार, उत्सव, दुख और आशा साझा करते रहते हैं। मुसलमानों के लिए यात्रियों की सहायता करना और जरूरतमंदों की सेवा करना लंबे समय से खिदमत-ए-खल्क का नेक कार्य माना जाता रहा है। इसी प्रकार, सेवा का हिंदू आदर्श निस्वार्थ सेवा को धार्मिक जीवन के केंद्र में रखता है। इसलिए, कांवड़ यात्रा एक मार्मिक स्मरण है कि भारत की एकता आपसी सम्मान पर टिकी है। ऐसे युग में जहां विभाजन की कहानियां करुणा की कहानियों से कहीं अधिक तेजी से फैलती हैं, इन शांत कार्यों को याद रखना आवश्यक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि भारत की सच्ची शक्ति केवल अपने धर्म का पालन करने में नहीं, बल्कि दूसरों के धर्म का सम्मान करने में निहित है। यही वह भारत है जो पीढिय़ों को विरासत में मिला है और जिसे संरक्षित करने का हमें प्रयास करना चाहिए।