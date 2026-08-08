30 की उम्र से पहले Health Insurance क्यों खरीदना समझदारी? कम प्रीमियम से लेकर लंबी कवरेज तक, जानें 6 बड़े फायदे

हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम तय करने में उम्र एक महत्वपूर्ण कारक है। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में उम्र और दूसरे प्रासंगिक जोखिम कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए कम उम्र में पॉलिसी लेने पर कई मामलों में अपेक्षाकृत कम प्रीमियम मिल सकता है। हालांकि वास्तविक प्रीमियम हर व्यक्ति और पॉलिसी के हिसाब से अलग होगा। यही वजह है कि 25 साल की उम्र में लिया गया कवर और 45 साल की उम्र में पहली बार लिया गया कवर एक जैसा खर्च नहीं हो सकता।