सीवर में छिपा है अगली बड़ी बीमारी का संकेत? भारत के शहरों में मिला चौंकाने वाला वैज्ञानिक सबूत

AMR की समस्या केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन-सा बैक्टीरिया मौजूद है। एक महत्वपूर्ण चिंता यह है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एक माइक्रोऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके लिए मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि वेस्टवॉटर सर्विलेंस में वैज्ञानिक सिर्फ बैक्टीरिया की संख्या नहीं देखते। वे यह भी देखते हैं कि रेजिस्टेंस से जुड़े जीन्स कौन-से हैं और उनके ट्रांसफर की संभावनाएं क्या हैं। भारत के नए अध्ययन में वेस्टवॉटर माइक्रोबायल कम्यूनिटीज में रेजिस्टेंस जीन्स और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स की मौजूदगी ने इसी सवाल को महत्वपूर्ण बनाया है।