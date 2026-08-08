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घर की हवा भी हो सकती है जहरीली! जानें इनडोर एयर पॉल्यूशन से कैसे बचें

घर की जहरीली हवा से परिवार को बचाएं! जानें इनडोर वायु गुणवत्ता (IAQ) सुधारने के 5 वैज्ञानिक और आसान उपाय।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 08, 2026

Plant

घर में लाएं नेचुरल ताजी हवा (AI)

आधुनिक जीवनशैली में हम अपने दिन का लगभग 80 प्रतिशत समय चार दीवारों के भीतर बिताते हैं चाहे वह हमारा घर हो, कार्यालय हो या कोई अन्य बंद स्थान। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान सड़कों पर दौड़ते वाहनों, कारखानों के धुएं और निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल पर जाता है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों के अध्ययन चौंकाने वाले तथ्य सामने लाते हैं।

अध्ययनों के अनुसार, घर के अंदर की हवा कई बार बाहरी हवा से भी 2 से 5 गुना अधिक प्रदूषित और खतरनाक हो सकती है। आज जब शहरों में बाहरी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा पार कर रहा है, तब घर को एक सुरक्षित पनाहगाह बनाना अति आवश्यक हो गया है। घर के अंदर जमा होने वाली धूल, खाना पकाने से निकलने वाला धुआं, रासायनिक क्लीनर, मोमबत्तियां, नमी से पैदा होने वाली फफूंदी (Mold) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) हमारे श्वसन तंत्र को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए, घर की वायु गुणवत्ता सुधारना अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि हर परिवार के लिए जीवन-रक्षक जरूरत बन चुकी है।

क्या कहते हैं WHO के आंकड़े?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, घर में उपयोग होने वाले कोयला, लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे और केरोसीन जैसी ईधन से निकलने वाला धुआं हर साल लगभग 3.2 मिलियन (32 लाख) लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। यह धुआं निम्नलिखित गंभीर बीमारियों से सीधा जुड़ा हुआ है:

  • हृदय रोग (Heart Diseases) और स्ट्रोक: सूक्ष्म कण (PM2.5) रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करके रक्तचाप बढ़ाते हैं।
  • क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD): फेफड़ों की कार्यक्षमता में निरंतर गिरावट और सांस लेने में तकलीफ।
  • निम्न श्वसन संक्रमण (Lower Respiratory Infections): विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का प्रमुख कारण।
  • फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer): जहरीली गैसों और कार्सिनोजेनिक कणों के लंबे समय तक संपर्क के कारण।
  • एलर्जी और अस्थमा: सांस की नली में सूजन, बार-बार छींक आना, आंखों में जलन और अस्थमा का अचानक दौरा।

वायु गुणवत्ता सुधारने के 5 वैज्ञानिक और असरदार उपाय

  • स्रोत नियंत्रण (Source Control) अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के अनुसार, वायु गुणवत्ता सुधारने का सबसे प्रभावी और किफायती तरीका है प्रदूषण के स्रोत को नियंत्रित करना।
  • VOC वाले उत्पादों से बचें: घर में गैस स्टोव, मोमबत्तियां, एयर फ्रेशनर, स्प्रे, रासायनिक क्लीनर और नेल पॉलिश रिमूवर जैसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) छोड़ने वाले उत्पादों का उपयोग सीमित करें।
  • गैस स्टोव का सही उपयोग: रसोई में गैस चूल्हा जलाते समय बर्नर की नीली लौ सुनिश्चित करें (पीली लौ अधकचरे दहन और कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत है)।
  • धूम्रपान पर प्रतिबंध: घर के अंदर सिगरेट या बीड़ी पीने से इनडोर हवा में सैकड़ों विषैले रसायन घुल जाते हैं जो अप्रत्यक्ष धूम्रपान (Secondhand Smoke) के रूप में परिवार को भारी नुकसान पहुंचाते हैं।

बेहतर वेंटिलेशन के लिए क्या करें?

ताजा हवा लाने और जहरीले कणों को बाहर निकालने के लिए हवा का प्राकृतिक और यांत्रिक प्रवाह आवश्यक है।

क्रॉस-वेंटिलेशन अपनाएं: ताजी हवा लाने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलें। सुबह-शाम कम से कम 20-30 मिनट के लिए क्रॉस-वेंटिलेशन करें।

एग्जॉस्ट फैन चलाएं: रसोई और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चालू रखें ताकि धुआं, नमी और गंध बाहर निकल जाए। EPA के अनुसार, प्राकृतिक वेंटिलेशन और मेकेनिकल वेंटिलेशन मिलकर हवा को साफ रखते हैं।

फिल्ट्रेशन और एयर क्लीनर (Filtration & Air Purifiers)

जब बाहरी प्रदूषण अधिक हो और वेंटिलेशन पर्याप्त न हो, तो एयर प्यूरीफायर बेहद मददगार साबित होते हैं।

True-HEPA फिल्टर चुनें: HEPA तकनीक हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोन तक के 99.97% हानिकारक सूक्ष्म कणों (PM2.5, परागकण, धूल, पालतू जानवरों के डैंडर) को आसानी से ट्रैप कर लेती है।

सही स्थान पर रखें: इसे उस कमरे में रखें जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं (जैसे बेडरूम) और दीवार से थोड़ी दूरी बनाए रखें।

साफ-सफाई में सावधानी

सफाई करते समय VOC वाले स्प्रे या डिसइंफेक्टेंट का कम उपयोग करें।

  • गीली सफाई (Wet Mopping): सूखी झाड़ू लगाने से धूल हवा में उड़ सकती है इसलिए हमेशा गीले या नम माइक्रोफाइबर कपड़े से पोछा लगाएं।
  • स्प्रे करने का सही तरीका: EPA सलाह देता है कि स्प्रे को सीधे हवा या फर्नीचर पर न करें, बल्कि कपड़े पर स्प्रे करके पोंछें, और सफाई के बाद हवा को अच्छी तरह से चलने दें।

खुशबू और मोमबत्तियों का सीमित उपयोग (Limit Scents and Candles)

खुशबू वाले उत्पाद, मोमबत्तियां और अगरबत्ती हवा में छोटे कण और रासायनिक प्रदूषक (बेंजीन, टोल्यूनि) छोड़ते हैं।

साफ हवा में कोई खुशबू नहीं होती: विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि परंपरा या आराम के लिए खुशबू जरूरी हो, तो इसे बहुत सीमित मात्रा में और वेंटिलेशन के साथ ही इस्तेमाल करें। रासायनिक रूम फ्रेशनर के बजाय प्राकृतिक नींबू के छिलके या असेंशियल ऑयल का प्रयोग करें।

प्राकृतिक उपाय: एयर-प्यूरिफाइंग इनडोर पौधे (Indoor Plants)

नासा (NASA) के अध्ययन के अनुसार कुछ पौधे घर के अंदर प्राकृतिक एयर फिल्टर का काम करते हैं:

  • स्नेक प्लांट (Snake Plant): रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ता है।
  • एरिका पाम (Areca Palm): हवा से टॉक्सिन्स हटाता है और नमी (Humidity) बनाए रखता है।
  • मनी प्लांट (Money Plant): आसानी से उगता है और VOCs को कम करता है।
  • पीस लिली (Peace Lily): फफूंदी के बीजाणुओं (Mold Spores) को सोखने में कारगर है।

इन उपायों का सेहत और परिवार पर असर

सांस लेने में आसानी: फेफड़ों पर दबाव कम होता है और गहरी सांस लेना आसान होता है।

  • एलर्जी और सिरदर्द में राहत: सुबह उठते ही छींक आना, आंखों में पानी आना और सिर भारी होने की समस्या खत्म होती है।
  • बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा: कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले सदस्यों को श्वसन संक्रमण से बचाता है।
  • मानसिक स्वास्थ्य व नींद: पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से तनाव कम होता है और नींद गहरी आती है।

घर-समुदाय के लिए आगे का कदम

अपने घर में वेंटिलेशन की स्थिति देखें क्या खिड़कियां और फैन सही काम कर रहे हैं? VOC वाले उत्पादों की जगह कम रासायनिक विकल्प चुनें। यदि संभव हो, तो एयर प्यूरीफायर लगाएं या कम से कम 2-3 इनडोर पौधे रखें। इन छोटे-छोटे बदलावों से आप अपने परिवार के स्वास्थ्य में बड़ा फर्क ला सकते हैं। अंत में, साफ हवा सिर्फ आराम नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव है। अपने घर को एक सुरक्षित और ताजा जगह बनाने के लिए आज ही इन आसान उपायों को अपनाएं और अपने परिवार को बेहतर सांस लेने का तोहफा दें।

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Healthy Lifestyle

Updated on:

08 Aug 2026 05:04 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:03 pm

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