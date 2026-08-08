घर की हवा भी हो सकती है जहरीली! जानें इनडोर एयर पॉल्यूशन से कैसे बचें

अध्ययनों के अनुसार, घर के अंदर की हवा कई बार बाहरी हवा से भी 2 से 5 गुना अधिक प्रदूषित और खतरनाक हो सकती है। आज जब शहरों में बाहरी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा पार कर रहा है, तब घर को एक सुरक्षित पनाहगाह बनाना अति आवश्यक हो गया है। घर के अंदर जमा होने वाली धूल, खाना पकाने से निकलने वाला धुआं, रासायनिक क्लीनर, मोमबत्तियां, नमी से पैदा होने वाली फफूंदी (Mold) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) हमारे श्वसन तंत्र को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए, घर की वायु गुणवत्ता सुधारना अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि हर परिवार के लिए जीवन-रक्षक जरूरत बन चुकी है।