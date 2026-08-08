पेपर लीक पर सख्ती, फिर भी नहीं रुका खेल, 2026 में सरकार ने फिर क्यों बदला कानून?

कानून का मकसद सिर्फ पेपर लीक को अपराध घोषित करना नहीं था। इसमें संगठित नकल, प्रश्नपत्र या उत्तर की अनधिकृत बिक्री/प्रसार, कंप्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़, उम्मीदवारों को गैरकानूनी तरीके से मदद और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी धोखाधड़ी जैसे मामलों को रोकने का ढांचा बनाया गया। सरकार ने इसे खास तौर पर उन संगठित गिरोहों के खिलाफ बनाया जो, परीक्षा को कमाई का कारोबार बना देते हैं। कानून के तहत अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य बनाया गया है।