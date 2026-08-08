पेपर लीक पर सख्ती, फिर भी नहीं रुका खेल, 2026 में सरकार ने फिर क्यों बदला कानून?

Paper Leak: भारत में पेपर लीक का कानून बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? (AI Creative)
Paper Leak Law India: भारत में प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती। लाखों युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या बेहतर करियर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है। ऐसे में जब प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले बाहर पहुंचता है तो, नुकसान सिर्फ कुछ छात्रों के साथ अन्याय तक सीमित नहीं रहता। पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है।
इसी समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 बनाया। यह कानून 12 फरवरी 2024 को अधिनियमित हुआ और 21 जून 2024 से लागू किया गया। इसका दायरा UPSC, SSC, Railway Recruitment Boards, IBPS, NTA और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की भर्ती परीक्षाओं समेत अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षाओं तक है। लेकिन सवाल यह है, अगर कानून इतना सख्त है तो पेपर लीक अभी भी क्यों हो रहा है?
कानून का मकसद सिर्फ पेपर लीक को अपराध घोषित करना नहीं था। इसमें संगठित नकल, प्रश्नपत्र या उत्तर की अनधिकृत बिक्री/प्रसार, कंप्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़, उम्मीदवारों को गैरकानूनी तरीके से मदद और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी धोखाधड़ी जैसे मामलों को रोकने का ढांचा बनाया गया। सरकार ने इसे खास तौर पर उन संगठित गिरोहों के खिलाफ बनाया जो, परीक्षा को कमाई का कारोबार बना देते हैं। कानून के तहत अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य बनाया गया है।
2024 में सरकार ने बताया था कि सामान्य अनुचित साधनों के मामलों में तीन से पांच साल तक की जेल और संगठित अपराध के मामलों में पांच से दस साल तक की जेल तथा कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कानून का संदेश साफ था, पेपर लीक को मामूली परीक्षा की गड़बड़ी नहीं, बल्कि गंभीर संगठित अपराध की तरह देखा जाएगा।
इसका मतलब है कि सरकार खुद मान रही है कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, जांच, मुकदमा और सजा भी तेजी से होनी चाहिए।
यह कानूनी बहस सिर्फ किताबी नहीं थी। मई 3 वाली परीक्षा रद्द होने के बाद NTA ने 21 जून 2026 को 22.79 लाख उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की। देशभर के 551 शहरों के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। नतीजा घोषित हुआ, जिसमें 11.21 लाख उम्मीदवार MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए क्वालिफाई हुए।
यानी एक कथित पेपर लीक ने सीधे तौर पर लाखों परिवारों की तैयारी, समय और मानसिक तनाव को प्रभावित किया। यही वजह है कि सरकार पर कानून को और सख्त बनाने का दबाव बना।
पेपर लीक को केवल 'किसी ने पेपर चुरा लिया' समझना समस्या को छोटा करके देखना है। एक परीक्षा के पीछे प्रश्नपत्र तैयार करने, विशेषज्ञों की नियुक्ति, डिजिटल सिस्टम, प्रिंटिंग या एन्क्रिप्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, परीक्षा केंद्र, सर्वर और कर्मचारियों की लंबी श्रृंखला होती है। जहां भी संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच संभव है, वहां सुरक्षा का जोखिम पैदा हो सकता है।
इसीलिए 2024 के नियमों में कप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दौरान प्रश्नपत्र को मुख्य सर्वर से स्थानीय सर्वर और फिर अधिकृत कंप्यूटरों तक डिजिटल रूप से पहुंचाने की प्रक्रिया को भी नियमों के दायरे में रखा गया है।
इसका अर्थ है कि 'ऑनलाइन परीक्षा' अपने आप पेपर लीक खत्म करने की गारंटी नहीं है। तकनीक जोखिम को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, एनक्रिप्शन, ऑडिट ट्रायल्स और ह्यूमन एकाउंटीबिलिटी सभी जरूरी हैं।
एक्सपर्ट्स बतात हैं कि नहीं ऐसा कतई जरूरी नहीं है। सजा अपराध के बाद रोकथाम का काम करती है, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए अपराध होने से पहले सिस्टम को सुरक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि पकड़े जाने की संभावना कम है, जांच वर्षों चल सकती है और अदालत में मामला लंबे समय तक अटका रह सकता है, तो केवल अधिकतम सजा बढ़ाने से रोकथाम तक सीमित रह सकता है।
यही वजह है कि 2026 के संशोधन में फास्ट-ट्रैक जांच और विशेष अदालतों पर जोर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि तेज न्याय और कठोर सजा दोनों मिलकर निवारक प्रभाव पैदा करेंगे।
संशोधन बिल पास होने के हफ्तों के भीतर ही यह सिस्टम असल में जमीन पर उतरता दिखा। PM मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक विशेष फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित किया, जो सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई करेगा।
इसी बीच CBI ने NEET-UG 2026 केस में 5 अगस्त 2026 को सभी 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इनमें 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 भौतिक सबूत शामिल हैं। यह मामला अब सीधे उसी नई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में जाएगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि 2026 के संशोधन का पहला बड़ा टेस्ट-केस यही बन चुका है। अब देखना यह है कि यह मामला वाकई तय समय-सीमा के भीतर निपटता है या नहीं।
पेपर लीक की समस्या कितनी गंभीर है, इसका एक मीडिया रिपोर्ट की 2026 की पड़ताल में मिला। इस पड़ताल ने 2002 से 2025 के बीच कम से कम एक लाख उम्मीदवारों वाले 45 बड़े पेपर लीक मामलों की जांच की। रिपोर्ट के अनुसार इनमें केवल दो मामलों में कन्विक्शन हुई थी, जबकि कई मामले जांच या कानूनी प्रक्रिया में अटके रहे।
यह सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि मीडिया की स्वतंत्र जांच है, इसलिए इसे उसी रूप में देखना चाहिए। लेकिन अगर यह तस्वीर व्यापक समस्या का संकेत देती है तो सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि 'कानून कितना सख्त है?' सवाल यह भी उठता है कि, पकड़े जाने के बाद कितनी जल्दी जांच पूरी होती है? कितने मामलों में दोष सिद्ध होता है? परीक्षा संस्था के भीतर जवाबदेही किसकी तय होती है?
एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कानून का लक्ष्य मुख्य रूप से संगठित नकल और परीक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई करना है। 2024 में सरकार ने स्पष्ट किया था कि कानून का फोकस उन व्यक्तियों, संगठित गिरोहों और संस्थाओं पर है जो, अनुचित साधनों से परीक्षा को प्रभावित करते हैं। सामान्य उम्मीदवारों को निशाना बनाना इसका उद्देश्य नहीं है।
इसलिए परीक्षा सुधार की नीति में एक संतुलन जरूरी है। ईमानदार उम्मीदवारों पर अतिरिक्त बोझ न बढ़े, लेकिन सिस्टम में सेंध लगाने वाले के लिए बच निकलना भी आसान न हो।
भारत में एक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली के लिए चार चीजें साथ चलनी होंगी-
क्योंकि पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान केवल परीक्षा रद्द होना नहीं है। एक छात्र महीनों या वर्षों तैयारी करता है। परिवार पैसा खर्च करता है। नौकरी की उम्र निकलती है। फिर परीक्षा रद्द होती है तो समय, पैसा, मानसिक दबाव और अवसर, चारों का नुकसान उम्मीदवार उठाता है।
2024 का कानून भारत में पेपर लीक के खिलाफ पहली बार एक व्यापक केंद्रीय कानूनी ढांचा लेकर आया। लेकिन 2026 में NEET-UG मामले और नए संशोधन विधेयक ने दिखाया है कि कानून बनना और परीक्षा प्रणाली का सुरक्षित हो जाना दो अलग बातें हैं।
अब असली परीक्षा सरकार और परीक्षा संस्थाओं की है-
और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अगली परीक्षा में ईमानदारी से पढ़ने वाला छात्र यह भरोसा कर पाएगा कि उसकी मेहनत किसी लीक हुए प्रश्नपत्र के सामने हारेगी नहीं? यह वो सवाल है, जिसका जवाब केवल सख्त कानून नहीं, बल्कि सुरक्षित सिस्टम, जवाबदेही और तेज न्याय तीनों मिलकर ही दे सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग