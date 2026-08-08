8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

सरसों के भाव ₹7,500 के पार, अभी बेचें या रोकें? किसानों के लिए जानें मुनाफे का सही वक्त

सरसों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्या ऐसे समय में बेचना सही होगा? जानिए कैसे आप मंडी में सबसे अच्छे भाव का फायदा उठाकर अपनी मेहनत का मुनाफा बढ़ा सकते हैं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Aug 08, 2026

Mustard

सरसों में काफी उछाल देखा जा रहा है। (ChatGpt)

सरसों की कीमतों में हालिया तेजी ने कई किसानों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है: “क्या अब बेचें या रोककर बेहतर भाव का इंतजार करें?” इस लेख में हम आपको ताजा मंडी भाव, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य), मौसमी रुझान और व्यावहारिक सलाह के आधार पर यह समझने में मदद करेंगे कि कब बेचने से आपको सबसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

मंडी भाव और एमएसपी की ताजा स्थिति

सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2026‑27 के लिए ₹6,200 प्रति क्विंटल है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹250 (लगभग 4.2%) अधिक है। हाल ही में, मंडियों में सरसों का भाव एमएसपी से काफी ऊपर रहा है। उदाहरण के लिए, सिरसा मंडी में 15 जुलाई 2026 को औसत भाव ₹7,300 प्रति क्विंटल था, जबकि अधिकतम भाव ₹7,600 तक पहुंचा। देशव्यापी औसत भाव 2 जुलाई 2026 को ₹7,500 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो मंडियों में वास्तविक लेन-देन पर आधारित है।

मौसमी रुझान और ऐतिहासिक पैटर्न

26 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, सरसों के भाव आमतौर पर जुलाई में सालाना औसत से लगभग 3% ऊपर रहते हैं, जबकि मार्च में ये औसत से लगभग 7% नीचे होते हैं। इसका अर्थ है कि जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने ऐतिहासिक रूप से बेचने के लिए सबसे अनुकूल माने जाते हैं।

मौजूदा बाजार पर असर डालने वाले कारक

वैश्विक खाद्य तेल बाजार में अनिश्चितता, जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आपूर्ति बाधा, सरसों के भाव को ऊपर धकेल रही है। इसके अलावा, घरेलू मंडियों में आवक कम होने और रुपये की कमजोरी ने भी भावों को सहारा दिया है। Kedia Advisory के अनुसार, मौजूदा मौसम, सीमित स्टॉक और वैश्विक तेल बाजार की मजबूती के कारण भावों में स्थिरता बनी हुई है, और यदि भाव गिरते हैं तो खरीदारी करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

किसानों के लिए व्यावहारिक सलाह: कब बेचना सही रहेगा?

  • यदि मंडी भाव एमएसपी से ₹1,000–₹1,300 ऊपर चल रहे हैं (जैसे ₹7,200–₹7,500), तो यह अच्छा समय हो सकता है। वर्तमान में भाव ₹7,300–₹7,500 के बीच हैं, जो लाभदायक स्थिति है।
  • जुलाई ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छा महीना रहा है, लेकिन मौजूदा भाव पहले से ही ऊंचे हैं। यदि आप भाव को ₹7,600–₹7,800 तक पहुंचते देखें, तो बेचने पर विचार करें।
  • यदि भाव गिरते हैं, तो Kedia Advisory की सलाह है कि खरीदारी (अर्थात स्टॉक करना) बेहतर रणनीति हो सकती है।
  • यदि एमएसपी पर बेचने की योजना हो, तो पहले अपने राज्य के खरीद पोर्टल पर पंजीकरण कर लें और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

मौसमी और रणनीतिक तुलना तालिका

स्थिति / समयभाव स्तर (₹/क्विंटल)सलाह
वर्तमान मंडी भाव₹7,300–₹7,500लाभदायक, बेचने पर विचार करें
भाव ₹7,600–₹7,800उच्च स्तरबेचना सबसे अच्छा विकल्प
भाव गिरते हैं₹6,600–₹7,000खरीदारी (स्टॉक) करना बेहतर
भाव एमएसपी के आसपास₹6,200एमएसपी पर बेचने की तैयारी करें

जो किसान भावों में और वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक मंडी की आवक, वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और रुपये की चाल पर नजर रखनी चाहिए। यदि भाव ₹8,000–₹8,500 तक पहुंचते हैं, तो यह एक और अच्छा मौका हो सकता है, जैसा कि कुछ मंडियों में अनुमान लगाया जा रहा है।

अंत में, भावों की दिशा पर नजर बनाए रखें, मंडी पोर्टल्स और लाइव भावों से अपडेट रहें, और भावों के अनुसार रणनीतिक निर्णय लें। यदि भाव और बढ़ते हैं, तो बेचने का समय बेहतर हो सकता है; यदि भाव गिरते हैं, तो स्टॉक करना समझदारी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 12:23 pm

Published on:

08 Aug 2026 12:21 pm

Hindi News / Patrika+ / सरसों के भाव ₹7,500 के पार, अभी बेचें या रोकें? किसानों के लिए जानें मुनाफे का सही वक्त

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं? राशि के अनुसार चुनें सही सजावटी वस्तुएं

Zodiac Home Decor Tips
Patrika+

वीकेंड को बनाएं मजेदार; घर पर मिलेगा कॉमेडी, थ्रिलर और रोमांस का डोज, जानें धमाकेदार अपकमिंग सीरीज

upcoming new movie and web series on ott
Patrika+

स्मार्ट फार्मिंग यानि सहफसली खेती गाइड: एक ही खेत से दोहरी कमाई करने की सबसे कारगर तकनीक

Sustainable Farming
Patrika+

देवभूमि में वीरान हुए सैकड़ों गांव, अब IFS मॉडल और रिवर्स माइग्रेशन से जगी उम्मीद की किरण

UTTARAKHAND
Patrika+

30 हजार के अंदर कौन-सा लैपटॉप आपके काम के लिए रहेगा बेस्ट? देखें ये 5 सबसे शानदार ऑप्शन

Laptop Buying Guide News
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.