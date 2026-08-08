सरसों के भाव ₹7,500 के पार, अभी बेचें या रोकें? किसानों के लिए जानें मुनाफे का सही वक्त

सरसों में काफी उछाल देखा जा रहा है। (ChatGpt)
सरसों की कीमतों में हालिया तेजी ने कई किसानों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है: “क्या अब बेचें या रोककर बेहतर भाव का इंतजार करें?” इस लेख में हम आपको ताजा मंडी भाव, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य), मौसमी रुझान और व्यावहारिक सलाह के आधार पर यह समझने में मदद करेंगे कि कब बेचने से आपको सबसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2026‑27 के लिए ₹6,200 प्रति क्विंटल है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹250 (लगभग 4.2%) अधिक है। हाल ही में, मंडियों में सरसों का भाव एमएसपी से काफी ऊपर रहा है। उदाहरण के लिए, सिरसा मंडी में 15 जुलाई 2026 को औसत भाव ₹7,300 प्रति क्विंटल था, जबकि अधिकतम भाव ₹7,600 तक पहुंचा। देशव्यापी औसत भाव 2 जुलाई 2026 को ₹7,500 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो मंडियों में वास्तविक लेन-देन पर आधारित है।
26 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, सरसों के भाव आमतौर पर जुलाई में सालाना औसत से लगभग 3% ऊपर रहते हैं, जबकि मार्च में ये औसत से लगभग 7% नीचे होते हैं। इसका अर्थ है कि जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने ऐतिहासिक रूप से बेचने के लिए सबसे अनुकूल माने जाते हैं।
वैश्विक खाद्य तेल बाजार में अनिश्चितता, जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आपूर्ति बाधा, सरसों के भाव को ऊपर धकेल रही है। इसके अलावा, घरेलू मंडियों में आवक कम होने और रुपये की कमजोरी ने भी भावों को सहारा दिया है। Kedia Advisory के अनुसार, मौजूदा मौसम, सीमित स्टॉक और वैश्विक तेल बाजार की मजबूती के कारण भावों में स्थिरता बनी हुई है, और यदि भाव गिरते हैं तो खरीदारी करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
मौसमी और रणनीतिक तुलना तालिका
|स्थिति / समय
|भाव स्तर (₹/क्विंटल)
|सलाह
|वर्तमान मंडी भाव
|₹7,300–₹7,500
|लाभदायक, बेचने पर विचार करें
|भाव ₹7,600–₹7,800
|उच्च स्तर
|बेचना सबसे अच्छा विकल्प
|भाव गिरते हैं
|₹6,600–₹7,000
|खरीदारी (स्टॉक) करना बेहतर
|भाव एमएसपी के आसपास
|₹6,200
|एमएसपी पर बेचने की तैयारी करें
जो किसान भावों में और वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक मंडी की आवक, वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और रुपये की चाल पर नजर रखनी चाहिए। यदि भाव ₹8,000–₹8,500 तक पहुंचते हैं, तो यह एक और अच्छा मौका हो सकता है, जैसा कि कुछ मंडियों में अनुमान लगाया जा रहा है।
अंत में, भावों की दिशा पर नजर बनाए रखें, मंडी पोर्टल्स और लाइव भावों से अपडेट रहें, और भावों के अनुसार रणनीतिक निर्णय लें। यदि भाव और बढ़ते हैं, तो बेचने का समय बेहतर हो सकता है; यदि भाव गिरते हैं, तो स्टॉक करना समझदारी हो सकती है।
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