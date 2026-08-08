सरसों के भाव ₹7,500 के पार, अभी बेचें या रोकें? किसानों के लिए जानें मुनाफे का सही वक्त

सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2026‑27 के लिए ₹6,200 प्रति क्विंटल है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹250 (लगभग 4.2%) अधिक है। हाल ही में, मंडियों में सरसों का भाव एमएसपी से काफी ऊपर रहा है। उदाहरण के लिए, सिरसा मंडी में 15 जुलाई 2026 को औसत भाव ₹7,300 प्रति क्विंटल था, जबकि अधिकतम भाव ₹7,600 तक पहुंचा। देशव्यापी औसत भाव 2 जुलाई 2026 को ₹7,500 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो मंडियों में वास्तविक लेन-देन पर आधारित है।